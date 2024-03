PSG : Agacé, Luis Enrique a tranché pour Mbappé

Amadou Diawara

Ce samedi matin, Luis Enrique a fait savoir à Kylian Mbappé qu'il allait le titulariser contre la Real Sociedad en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Alors que cette information a fuité dans la presse, le coach du PSG serait irrité. Malgré tout, Luis Enrique ne devrait pas changer d'avis concernant Kylian Mbappé.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de mettre fin à son aventure à Paris après sept années de règne. En effet, le numéro 7 rouge et bleu a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement cet été.

Départ de Luis Enrique : A l’étranger, on annonce un séisme au PSG ! https://t.co/408mnVE4Dd pic.twitter.com/UVtTZgpBwa — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Mbappé titulaire contre la Real Sociedad ?

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable. En effet, le coach du PSG n'hésite plus à faire sortir sa star de 25 ans ou à la laisser sur le banc au coup d'envoi de certains matchs. Toutefois, comme il l'a fait savoir à Kylian Mbappé ce samedi matin, Luis Enrique le titularisera ce mardi soir contre la Real Sociedad. Et si leur échange a fuité dans la presse, l'entraineur du PSG devrait tout de même camper sur sa position.

Un séisme si Mbappé est remplaçant ?