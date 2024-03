Départ de Luis Enrique : A l’étranger, on annonce un séisme au PSG !

Thomas Bourseau

Arrivé à l’automne 2021 en héros au FC Barcelone, Xavi Hernandez a offert le titre de champion d’Espagne aux Blaugrana la saison passée. Néanmoins, fatigué, il quittera ses fonctions en juin prochain. L’occasion pour la presse d’évoquer un éventuel retour de Luis Enrique, pourtant contractuellement engagé envers le PSG…

L’été dernier, Luis Enrique débarquait au PSG dans le cadre de la succession de Christophe Galtier sur le banc de touche parisien. Ayant signé un contrat de deux saisons seulement, Enrique devra faire ses preuves afin de s’inscrire dans la durée au PSG. Mais surprise en Catalogne, Xavi Hernandez a annoncé son départ en fin de l’exercice en cours du FC Barcelone. Retour de flamme pour Enrique, passé par le Barça entre 2014 et 2017 ?

Xavi s’en va, le FC Barcelone pense à Luis Enrique !

SPORT révélait lundi un intérêt du FC Barcelone pour Luis Enrique afin de prendre la suite de Xavi Hernandez. Et L’Équipe a confirmé la tendance dans ses colonnes du jour ce mardi. Le profil du coach du PSG plairait à Deco, directeur sportif du Barça . Même son de cloche pour d’autres dirigeants blaugrana.

PSG : Luis Enrique fait un pari osé avec Mbappé https://t.co/9p161UPmvI pic.twitter.com/jp23oh5Cr3 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

«Ce ne serait pas étrange qu’un jour il revienne entraîner en Espagne»