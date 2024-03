PSG : Mbappé trahi par son propre clan ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La notoriété et le pouvoir sont enviés, même par les membres les plus proches. Kylian Mbappé aurait vécu cette amère expérience. Selon le journaliste Romain Molina, des tensions seraient apparues dans son clan. La bonne entente dans la famille aurait volé en éclat ces dernières années et certains voudraient profiter du joueur pour s'en mettre plein les poches.

A l'instar dû cas Paul Pogba, victime d'extorsion, l'entourage des footballeurs peut-être toxique. Certains peuvent en profiter pour s'en mettre pleins les choses et profiter de la notoriété. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste Romain Molina a laissé entendre que ce cas n'est pas unique.

« Son entourage a éclaté »

Lors d'une vidéo publiée ce lundi , Molina a laissé entendre que la famille de Kylian Mbappé s'est déchirée ces dernières années. « Son entourage a éclaté, beaucoup de mecs profitent de lui » a déclaré le journaliste.

Sa mère tente de le protéger

Mère et représentante de Kylian Mbappé, Fayza Lamari tente par ses propres moyens de protéger son fils des influences extérieures. Chez le joueur français, tout est extrêmement contrôlé, notamment en ce qui concerne ses sorties médiatiques, ce qui peut aussi parfois dérangé. Au sein du PSG, la famille Mbappé serait la source de nombreuses tensions. Il n'est décidément pas facile d'être une star.