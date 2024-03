PSG : «Il a raison», l’annonce qui va rendre fou Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, la gestion de Kylian Mbappé fait parler. Luis Enrique n’hésite pas à remplacer son attaquant vedette comme à Monaco vendredi lorsque que le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été sorti à la mi-temps. Mais Rio Mavuba valide la gestion de Luis Enrique.

Depuis qu’il a annoncé son départ en interne, Kylian Mbappé n’a plus aucun traitement de faveur. En effet, en Ligue 1, Luis Enrique n’hésite plus à faire sortir son attaquant vedette en cours de match comme ce fut le cas contre Rennes à l’heure de jeu puis Monaco dès la mi-temps. Rio Mavuba estime d’ailleurs que la gestion de l’attaquant du PSG est la bonne.



Mavuba valide la gestion de Mbappé

« Quand il sort à la mi-temps, je pense que l’on est surpris et je suis surpris aussi qu’il n’aille pas sur le banc de touche. On savait que ça allait faire de la polémique, que ça allait faire parler. Lui-même, je pense qu’il le sait. Je pense qu’il doit rester avec le groupe. Déjà, que l’on apprenne qu’il quitte le club, c’est compliqué, parce que l’on sort un peu du projet, mais il a tout intérêt à vite être avec le groupe et surtout vite retrouver son niveau », assure l’ancien joueur du LOSC sur le plateau de Telefoot , avant d’en rajouter une couche.

«Je pense qu’il a raison»