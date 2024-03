PSG : C'est la guerre avec Luis Enrique ? La réponse du clan Mbappé

Pierrick Levallet

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé officieusement son départ aux dirigeants du PSG, sa situation a radicalement changé. L'international français n'est plus intouchable aux yeux de Luis Enrique, qui n'hésite plus à se passer de ses services pour préparer l'avenir. Une réunion aurait alors eu lieu entre les deux hommes. Et désormais, tout serait rentré dans l'ordre à en croire l'entourage de Kylian Mbappé.

Au PSG, une nouvelle guerre semblait se déclarer entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Avec le départ de la star de 25 ans qui se profile, l’entraîneur espagnol a adopté une autre stratégie avec son effectif. Afin de préparer la vie sans l’international français, le coach de 53 ans n’hésite plus à se passer de l’attaquant vedette du PSG.

Réunion au sommet entre Mbappé et Luis Enrique

Luis Enrique l’a fait démarrer sur le banc contre Nantes, et remplacé face à Rennes et Monaco. Le technicien parisien estime prendre les décisions pour le bien du PSG. Une réunion aurait d’ailleurs eu lieu ces derniers jours entre lui et Kylian Mbappé, le joueur réclamant des explications. Le calme serait désormais revenu dans le vestiaire du PSG.

Tout est rentré dans l'ordre