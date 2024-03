Mercato : Après Mbappé, nouvelle catastrophe au PSG ?

Thibault Morlain

La saison prochaine, le PSG affichera un visage bien différent. Et pour cause... Kylian Mbappé quittera dans les mois à venir le club de la capitale, ce qui va ouvrir un nouveau chapitre à Paris. Mais la question sera de savoir avec quel entraîneur. Si Luis Enrique est actuellement en poste et sous contrat jusqu'en 2025, voilà que son avenir au PSG pourrait être incertain.

Depuis 7 ans, Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Le club de la capitale a énormément investi pour et autour du Français, décidant même dernièrement de bâtir le projet autour de lui. Mais voilà que d'ici quelques mois, tout cela va s'effondrer. En effet, Mbappé a d'ores et déjà prévenu Nasser Al-Khelaïfi de son futur départ et c'est au Real Madrid qu'il pourrait poser ses valises. Le projet du PSG risque donc de prendre un sérieux coups et il va ainsi falloir trouver la solution pour remplacer Kylian Mbappé. Mais voilà que cela pourrait ne pas être la seule catastrophe à Paris.



« Dans un monde idéal, l'entraîneur favori de Deco est Luis Enrique »

Et si le PSG devait également gérer la succession de Luis Enrique ? Sur le papier, il n'est pas prévu que l'entraîneur espagnol, sous contrat jusqu'en 2025, s'en aille. Mais voilà que le FC Barcelone pourrait tout chambouler. A la recherche du remplaçant de Xavi, le club catalan rêverait d'un retour de Luis Enrique. Pour la Cadena Ser , Sique Rodriguez a révélé : « Dans un monde idéal, l'entraîneur favori de Deco est Luis Enrique. Celui qu'il aime le plus est l'entraîneur espagnol, mais une autre chose est qu'il puisse signer ou non un contrat car il est lié au PSG. Ils aiment des entraîneurs jeunes comme Arteta ou Xabi Alonso. Le Barça aime aussi Roberto De Zerbi et ses méthodes. Nous avons parlé de l'option allemande : Flick, Tuchel... La situation est celle qu'elle est et pose des limites. Mais actuellement, l'entraîneur qui est le plus apprécié est Luis Enrique ».

Luis Enrique prêt à revenir à Barcelone