PSG : Le transfert de Luis Enrique fait rêver un club à l'étranger

Aujourd'hui, Luis Enrique est l'entraîneur du PSG. Arrivé l'été dernier, l'Espagnol a signé jusqu'en 2025 avec le club de la capitale. Mais ira-t-il au bout de son engagement ? Alors que Paris ne semble pas dans l'optique de se séparer de Luis Enrique pour le moment, c'est à l'étranger qu'on ferait les yeux doux au technicien ibérique. Le FC Barcelone en rêverait pour la succession de Xavi.

3ème de Liga, le FC Barcelone est loin de réaliser une très bonne saison. Les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous et Xavi s'est retrouvé au coeur de nombreuses critiques. L'Espagnol a alors décidé de trancher, le choix a déjà été communiqué publiquement : il ne restera pas sur le banc du Barça la saison prochaine. En Catalogne, il va donc falloir trouver un remplaçant à Xavi et les recherches ont déjà commencé. Une quête qui pourrait notamment amener Barcelone du côté du PSG...

« L'entraîneur favori de Deco est Luis Enrique »

Entraîneur du FC Barcelone de 2014 à 2017, Luis Enrique est aujourd'hui sur le banc du PSG. Mais en Catalogne, on n'a pas oublié l'Espagnol, à commencer par Deco, actuel directeur sportif blaugrana. Ainsi, pour la Cadena Ser , Sique Rodriguez a révélé : « Dans un monde idéal, l'entraîneur favori de Deco est Luis Enrique. Celui qu'il aime le plus est l'entraîneur espagnol, mais une autre chose est qu'il puisse signer ou non un contrat car il est lié au PSG ».

Qui pour remplacer Xavi à Barcelone ?