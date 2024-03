PSG : Que va faire Luis Enrique avec Mbappé en C1 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sorti à la mi-temps de la rencontre entre le PSG et l'AS Monaco, Kylian Mbappé n'est plus intouchable, pas même en Ligue des champions. Alors que le club parisien s'apprête à défier la Real Sociedad ce mardi soir, Luis Enrique a jeté le trouble sur une possible titularisation de l'international français, qui a officialisé son départ à la fin de la saison.

Présent en conférence de presse ce lundi soir, Luis Enrique a fait le show. Evidemment attendu sur la situation de Kylian Mbappé, le coach du PSG a usé de plusieurs techniques pour esquiver les questions des journalistes. « Ce que j’attends de l’équipe, c’est qu’elle soit à la hauteur du rendez-vous. Qu’on soit capable d’aborder ce match comme nous l’avons fait tout au long de la saison. Je vois toute l’équipe pleine de confiance. Nous avons un objectif clair, c’est d’essayer de gagner ce match. Nous voulons battre la Real Sociedad chez elle, mais ce sera certainement très compliqué » a lâché Luis Enrique, préférant se concentrer sur le collectif. Une réponse qui n'a pas convaincu l'assemblée puisque l'Espagnol a été relancé. « Je n’entends pas la traduction. Je suis sûr que c’est une question compliquée. Kylian Mbappé est impliqué non? Donc c’est certainement compliqu é » a clamé Luis Enrique.

Mercato : Mbappé a lâché une bombe au PSG ! https://t.co/CALLdiiJb6 pic.twitter.com/BIPvEYk3Ku — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

« Peut-être que oui, peut-être que non »

Les journalistes n'en sauront pas plus. Pas même RMC Sport, qui a tenté d'obtenir l'exclusivité après la conférence de presse. « Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait? » a confié Luis Enrique dans un éclat de rire. Mais ce qu'il faut retenir c'est que Kylian Mbappé n'est plus intouchable en Ligue des champions. Sorti en championnat face à Rennes, puis face à l'AS Monaco, le joueur tricolore pourrait-il prendre place sur le banc ?

Mbappé n'a plus disputé un match entier depuis le 14 février

Selon les dernières tendances, Mbappé devrait débuter le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Mais si le scénario du match est favorable au PSG, Luis Enrique pourrait très bien décider de le sortir du terrain. L'Espagnol a été clair, il souhaite préparer la saison prochaine. Et évidemment, Kylian Mbappé, qui a fait savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat à Paris, ne rentre pas dans ses plans.



Selon vous, que fera Luis Enrique avec Mbappé ce mardi soir ? A vos votes !