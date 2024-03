Mbappé - PSG : La pièce manquante du puzzle enfin trouvée ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival arrive à grands pas, il en va donc de même pour le départ de Kylian Mbappé. Le PSG prépare la suite et pense à Victor Osimhen comme révélé par le10sport.com, qui serait perçu comme l’atout puissance qui manque au Paris Saint-Germain. Manchester United ajouterait son grain de sel.

Kylian Mbappé va faire ses adieux au PSG après sept saisons passées au sein du club de la capitale. La percussion et la puissance du champion du monde vont manquer au Paris Saint-Germain qui pourrait miser sur Victor Osimhen, quand bien même la direction parisienne ait pris une tout autre décision sur le virage à prendre sur le marché des transferts.

Osimhen, la puissance qui fait défaut au PSG ?

Une nouvelle politique sportive a vu le jour au PSG depuis l’annonce du président Nasser Al-Khelaïfi en 2022 sur l’ère révolue des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. The Independent indique ce lundi que les décideurs parties réfléchiraient à diverses options de marché pour la succession de Kylian Mbappé. Parmi elles, Victor Osimhen qui offrirait au PSG la puissance manquante au club parisien pour compléter le système de Luis Enrique.

Manchester United prépare un sale tour au PSG