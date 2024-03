Mbappé - Luis Enrique : Clash au PSG ? La vérité éclate !

Thomas Bourseau

Au PSG, Kylian Mbappé n’est plus intouchable et n’a plus terminé un match depuis le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions le 14 février dernier. Beaucoup ont pensé que cela avait un lien avec sa décision de partir en fin de saison, mais ça relèverait d’une auto-gestion de Mbappé touché à la cheville le 7 février dernier.

Kylian Mbappé est moins utilisé par Luis Enrique depuis la mi-février, soit l’annonce de son départ en fin de saison au président Nasser Al-Khelaïfi comme le confiait L’Équipe . En conférence de presse, l’entraîneur du PSG se défend en affirmant qu’il va falloir tôt ou tard que le club de la capitale apprenne à jouer sans le meilleur buteur de son histoire. Néanmoins, il y aurait une tout autre raison.

Mbappé se gère depuis le tacle de Brassier

Le 7 février dernier, Kylian Mbappé était taclé par Lilian Brassier pendant le 1/8ème de finale de Coupe de France face au Stade Brestois (3-1). Une intervention qui a laissé des séquelles au vu des soins que Mbappé a dû recevoir par la suite à sa cheville gauche, endroit du choc, et puis au genou où la douleur se serait propagée comme confié par L’Équipe . Depuis, Mbappé gérerait ses efforts afin d’être le plus performant possible pendant les grands matchs du PSG avec en point d’orgue l’Euro et les Jeux Olympiques avec l’équipe de France.

Enrique serait au cours de l’auto-gestion de Mbappé, la cause de son temps de jeu réduit ?