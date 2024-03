Mbappé - PSG : Un transfert historique est programmé !

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L'international français ne compte pas prolonger. Le club de la capitale lui chercherait donc un remplaçant sur le mercato. Luis Campos songerait notamment à Victor Osimhen. Mais Naples verrait les choses de manière historique pour le transfert du buteur nigérian.

Après sept saisons dans la capitale, Kylian Mbappé a prévu d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas l’intention de prolonger au PSG. Son contrat expire en juin prochain, et tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid très prochainement. De leur côté, les dirigeants du PSG semblent considérer le départ de Kylian Mbappé comme acté.

Le clan Mbappé réclame une fortune au PSG https://t.co/uhoFOEWSGW pic.twitter.com/iRip2hYZd9 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le PSG prépare la succession de Mbappé

En effet, le PSG commencerait à scruter le marché des transferts à la recherche d’un remplaçant à Kylian Mbappé. Luis Campos penserait notamment à Victor Osimhen, qu’il avait déjà essayé de faire venir l’été dernier comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Toutefois, Naples devrait encore se montrer coriace dans les négociations. Les Azzurri prévoiraient notamment de réaliser quelque chose d’historique avec le transfert du buteur nigérian.

«Naples veut réaliser la plus grosse vente de l’histoire de la Serie A»