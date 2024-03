Le clan Mbappé réclame une fortune au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Questionné sur le dernier contrat signé par Kylian Mbappé en 2022, Fayza Lamari a assumé son intransigeance durant les négociations. La mère du joueur a réussi à obtenir une grosse somme d'argent il y a deux ans. Une attitude que ne supporte pas Daniel Riolo. Au micro de RMC, il s'en est pris au clan Mbappé, mais aussi à Nasser Al-Khelaïfi.

En 2022, Kylian Mbappé signait un contrat record pour rester au PSG. Le Qatar avait réussi à casser sa tirelire pour retenir le joueur de 25 ans, courtisé encore par le Real Madrid. Lors de l'émission Envoyé Special consacrée au joueur du PSG, Fayza Lamari était revenu sur les négociations avec le Qatar.

PSG : Luis Enrique fait un pari osé avec Mbappé https://t.co/9p161UPmvI pic.twitter.com/jp23oh5Cr3 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Si on avait pu prendre 10 milliards... »

Avec une honnêteté déconcertante, la mère de Kylian Mbappé a évoqué son rapport à l'argent. « Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça » avait-elle lâché. Des propos qui n'ont pas été dirigées par Daniel Riolo.

« C’est au-delà d’enfant gâté »