Mbappé - PSG : Luis Enrique va gagner la partie ?

Luis Enrique est controversé. Depuis son arrivée au PSG, les résultats sont présents, mais la manière laisse à désirer. Les critiques sont de plus en plus nombreux. Mais à en croire Junior Tallo, qui a connu l'Espagnol à l'AS Roma, le technicien parisien ne changera pas d'avis et mourra avec ses idées.

Luis Enrique impose sa loi au PSG. Le technicien espagnol a pris une décision que peu d'entraîneurs ont fait avant lui : sortir Kylian Mbappé et le déposséder de son statut d'intouchable. « Tôt ou tard, il faudra jouer sans lui » a confié l'ancien coach du FC Barcelone pour justifier sa décision. De quoi perturber le PSG avant de défier la Real Sociedad en Ligue des champions ce mardi soir ? Peut-être, mais rien ne fera changer d'avis Luis Enrique selon Junior Tallo.

PSG : Luis Enrique fait un pari osé avec Mbappé https://t.co/9p161UPmvI pic.twitter.com/jp23oh5Cr3 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Il ne va pas changer sa manière de voir le foot »

Ancien joueur de Luis Enrique à l'AS Roma, Junior Tallo a évoqué le caractère parfois têtu du tacticien. « Il est vraiment sûr de lui, de ce qu’il sait du foot. ll a sa philosophie et c’est un peu comme un soldat qui va dire: 'Je meurs avec ma philosophie'. C’était un joueur de tempérament et je ne pense pas qu’il va changer sa manière de voir le foot. Mais humainement, il est droit et je pense que c’est le plus important pour un joueur, il ne ment pas » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à RMC.

« Je pense qu’il faut deux saisons pour que ça prenne »