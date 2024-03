Mbappé réclame déjà un joueur du PSG au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ne soit pas officiellement un joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bien quitter le PSG l'été prochain afin de s'engager avec le club merengue. Les deux parties seraient même déjà tombés d'accord et il ne manque plus que l'officialisation de la signature. Et le capitaine de l'équipe de France aurait même réclamé le transfert de son frère Ethan.

L'issue du feuilleton Mbappé ne fait désormais plus de doute. L'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève le 30 juin, va effectivement quitter le club parisien afin de s'engager avec le Real Madrid. Kylian Mbappé aurait même averti tout le monde en interne au PSG.

PSG : Que va faire Luis Enrique avec Mbappé en C1 ? https://t.co/ok1X1V4DJX pic.twitter.com/XMoH5OjiSq — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Mbappé réclame la signature de son frère

Et visiblement, Kylian Mbappé aurait fixé plusieurs exigences auprès du Real Madrid. Ainsi, bien que l'accord soit total entre les deux parties selon les informations d'Eduardo Inda, le directeur d' OK Diario révèle sur le plateau du Chiringuito que l'attaquant du PSG a réclamé la signature de son frère Ethan.

Le Real Madrid dit oui !

Et le journaliste espagnol ajoute que le Real Madrid a donné son accord. Bien que le club merengue ait été surpris par cette demande, le pré-contrat étant déjà signé, la situation d'Ethan Mbappé, lui aussi en fin de contrat, facilite une éventuelle signature.