Mercato : Mbappé déclenche une guerre à 130M€ au PSG

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG se serait déjà penché sur la question de sa succession. Le club de la capitale explorerait plusieurs pistes, dont celle menant à Victor Osimhen. Le Nigérian dispose d'une clause libératoire de 130M€ dans son contrat à Naples, et il intéresserait d'autres cadors européens sur le mercato.

La saison prochaine, le PSG ne pourra plus compter sur Kylian Mbappé. L’international français n’a pas prévu de prolonger et aurait même déjà annoncé sa décision aux dirigeants parisiens. Le club de la capitale semble d’ailleurs s’être fait une raison et se serait déjà penché sur la question de la succession de la star de 25 ans.

Le clan Mbappé réclame une fortune au PSG https://t.co/uhoFOEWSGW pic.twitter.com/iRip2hYZd9 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le PSG garde un œil sur Osimhen pour remplacer Mbappé

Plusieurs noms ont été évoqués jusqu’à présent, dont celui de Victor Osimhen. Le PSG avait déjà tenté de le recruter l’été dernier, avant de se faire barrer par Naples dans les négociations comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Les Rouge-et-Bleu continueraient de garder un œil sur le buteur nigérian, qui dispose d'une clause libératoire de 130M€. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 ne serait pas seul sur ce dossier.

Arsenal et Chelsea en embuscade