Le PSG risque «l'un des échecs les plus retentissants» du Qatar

Axel Cornic

A quelques heures du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, la pression monte au Paris Saint-Germain. Car le club de la capitale a souvent eu des mauvaises surprises à ce stade de la compétition depuis le début du projet QSI, ce qui ne gonfle pas vraiment l’espoir.

Considéré comme l’une des équipes les mieux armées de la scène européenne, le PSG n’a jamais confirmé au plus haut niveau, ou alors trop peu. Ainsi, à l’approche de chaque rendez-vous crucial de Ligue des Champions on ne peut pas empêcher les Parisiens de craindre le pire.

Le PSG peut briser la malédiction

Cela semble être également le cas cette année, alors même que le PSG peut se reposer sur une victoire confortable lors du 8e de finale aller (2-0). Les récentes prestations de l’équipe et les polémiques autour de Kylian Mbappé ou encore de Luis Enrique, n’ont forcément rien arrangé.

« Les plus gros défauts du PSG sont l’intensité, le rythme et l’agressivité »