Coup dur pour cette star du PSG

Victime d'une blessure au mollet, Marquinhos n'a pas pu jouer les deux derniers matchs du PSG. Ayant participé à la dernière séance collective de Luis Enrique, le capitaine du PSG ne serait pas totalement remis. Ainsi, Marquinhos devrait démarrer le choc face à la Real Sociedad sur le banc de touche.

Lors du duel entre le PSG et le FC Nantes le 17 février, Marquinhos a été touché au mollet. Résultat, le capitaine de Luis Enrique était forfait pour les deux dernières rencontres du club rouge et bleu, à savoir les deux résultats nuls contre le Stade Rennais et l'AS Monaco.

Les sensations de Marquinhos non optimales ?

Alors que le PSG affronte la Real Sociedad ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Marquinhos a participé à la dernière séance collective de Luis Enrique. Toutefois, selon les informations de RMC Sport , le capitaine du PSG a fait quelques courses à part. Alors que ses sensations n'étaient pas optimales, Marquinhos aurait discuté longuement avec le staff médicale rouge et bleu.

Marquinhos sur le banc contre la Real ?

Pas encore à 100% de ses capacités physiques, Marquinhos devrait donc commencé la rencontre de ce mardi soir sur le banc.



La composition probable du PSG : Gianluigi Donnarumma – Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery – Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.