Surprise, il annonce du lourd pour le PSG

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et ce, en venant à bout de la Real Sociedad. Interrogé après l'élimination de son équipe, Imanol Alguacil a annoncé du lourd pour la suite de la compétition du club parisien.

Après sa victoire convaincante au Parc des Princes (2-0), le PSG a retrouvé la Real Sociedad ce mardi soir au stade Anoeta. Et les hommes de Luis Enrique ont fini le job, l'emportant 1-2. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG devrait aller au bout de la compétition. C'est en tous les cas ce que pense Imanol Alguacil, l'entraineur de la Real Sociedad.

Mercato - PSG : Une star trop vieille pour remplacer Mbappé ? https://t.co/QYyyQ7YKBf pic.twitter.com/Ae9TEjEPxr — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«Le PSG sera à la hauteur du Real et de City»

« Si le PSG joue comme il l’a fait aujourd’hui, il sera à la hauteur du Real Madrid et de Manchester City, sans aucun doute. En termes de qualités, de puissance, c’est évident. Et le travail défensif qu’ils ont effectué aujourd’hui en dit long sur le PSG, ses joueurs et surtout son entraîneur. Ce n’est pas la qualité, ce n’est pas le physique, c’est la façon dont le PSG a travaillé, la façon dont il a défendu, la façon dont il a pressé. C’est compliqué » , a estimé Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad, en conférence de presse d'après-match.

«Le PSG est favori pour atteindre la finale»