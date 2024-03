Mbappé - PSG : Luis Enrique craque totalement en public

Alexis Brunet

Vendredi dernier, face à l’AS Monaco, Luis Enrique avait décidé de remplacer Kylian Mbappé à la mi-temps. La décision avait largement été commentée, et encore plus l'attitude du Français, qui était alors allé s'asseoir directement en tribune. Après la rencontre face à la Real Sociedad, le coach du PSG a encore une fois été interrogé sur une possible brouille avec son attaquant. L'entraîneur parisien a semblé un poil irrité par cette nouvelle question, et il a craqué.

Tout va bien pour le PSG. Le club de la capitale est actuellement premier en Ligue 1, avec neuf points d'avance sur Brest, deuxième. Mais le club de la capitale s'est aussi brillamment qualifié en quart de finale de Ligue des champions, en s'imposant à l'aller, et au retour face à la Real Sociedad. Pourtant tout n'est pas rose à Paris, en particulier à cause de Kylian Mbappé.

Mbappé est sorti à la mi-temps face à l'AS Monaco

Kylian Mbappé aurait annoncé à son président, ainsi qu'à ses coéquipiers qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Depuis son statut au club semble avoir changé, et Luis Enrique n'hésite pas à le faire sortir. La dernière fois c'était d'ailleurs face à l'AS Monaco, vendredi dernier, ou le coach espagnol a décidé de remplacer le champion du monde dès la mi-temps. Ce dernier était par la suite allé s'installer en tribunes, et non sur le banc, avec ses coéquipiers.

«Je n'ai de problème avec aucun joueur»