PSG : Luis Enrique va faire durer le calvaire de Mbappé

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a annoncé sa décision au PSG. L'international français ne compte pas prolonger. Et depuis, Luis Enrique ne le considère plus comme intouchable. Le technicien espagnol veut habituer son effectif à évoluer sans lui, et il aurait prévu de poursuivre sur cette voie au cours des semaines à venir.

Depuis l’annonce officieuse de son départ, Kylian Mbappé a vu sa situation radicalement changer au PSG. Intouchable jusqu’à présent, l’international français ne semble désormais plus être irremplaçable aux yeux de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, qui souhaite préparer la vie sans la star de 25 ans, n’hésite plus à se passer de ses services.

PSG : C’est terminé, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/VGeThEdtWE pic.twitter.com/BW06zx03Dd — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Kylian Mbappé n’a disputé aucun des trois derniers matchs en entier. Pas titulaire contre le FC Nantes, il a ensuite été remplacé contre le Stade Rennais puis face à l’AS Monaco vendredi dernier. Le coach du PSG n’aurait d’ailleurs pas prévu de changer de méthode pour le moment.

Luis Enrique va poursuivre sur sa lancée