PSG - Mbappé : Luis Enrique prêt à choquer Riolo ?

Thibault Morlain

Lors des derniers matchs du PSG, la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique a interpellé tout le monde, l’entraîneur parisien n’hésitant pas à se passer du Français et même le sortir en cours de match. Cela sera-t-il encore le cas face à la Real Sociedad en Ligue des Champions ? Daniel Riolo ne veut pas y croire, sous peine d’être choqué.

Depuis que Kylian Mbappé aurait averti Nasser Al-Khelaïfi de son futur du PSG, son statut a considérablement changé avec le club de la capitale. En effet, désormais, Luis Enrique n’hésite plus à se priver des services de sa star en plein match. Ça a encore été le cas lors de la dernière rencontre du PSG face à Monaco, Mbappé ayant été remplacé à la mi-temps. Un choix qui en a fait réagir plus d’un et forcément, alors que Paris s’apprête à affronter la Real Sociedad pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions, la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique suscite de nouvelles questions.

Mbappé remplacé en Ligue des Champions ?

Ce mardi, à la veille du match de Ligue des Champions du PSG, Luis Enrique n’a pas échappé aux questions sur le cas Kylian Mbappé et sa gestion. L’entraîneur du club de la capitale a alors assuré devant les journalistes : « Si je pourrais gérer Mbappé de la même manière en C1 qu'en Ligue 1. Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Si Mbappé jouera ? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait ».

« Ou alors Luis Enrique est encore plus fou que je le pense »