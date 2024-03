PSG : Mbappé choque le Real Madrid, l'Espagne retourne sa veste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, Kylian Mbappé a inscrit un doublé contre la Real Sociedad afin d'envoyer le PSG en quart de finale de la Ligue des champions (2-1). Une prestation XXL dans un contexte très particulier puisque son avenir est au cœur de toutes les attentions notamment en Espagne puisqu'il devrait s'engager avec le Real Madrid qui a d'ailleurs été très attentif au match de son futur joueur.

Depuis quelques semaines, l'issue du feuilleton Mbappé ne fait plus de doute. En effet, l'attaquant du PSG devrait bien partir afin de rejoindre le Real Madrid. Et cela tombe bien puisque mardi soir, le capitaine de l'équipe de France était d'ailleurs en Espagne à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a marqué les esprits. Au point de convaincre l'un des ses plus fidèles détracteurs, à savoir Tomas Roncero.

«Je suis en état de choc»

Au micro d' El Larguero , le journaliste de AS a ainsi clairement retourné sa veste au sujet de Kylian Mbappé : « Je suis en état de choc. Il faut reconnaître que lorsqu’il s’agit d’un plan dévastateur, il est unique. Mbappé a été dévastateur? Surtout quand il y a des espaces. Le trident Mbappé, Vinicius et Bellingham va occuper les trois places du Ballon d’Or. Madrid va avoir un sacré problème, surtout Bellingham venant de l’arrière. Nous avons divorcé (avec Mbappé), mais cela est en train d’être réglé ». Autre journaliste espagnol qui n'a pas toujours épargné l'attaquant du PSG, Josep Pedrerol s'est également enthousiasmé face à la prestation XXL de l'attaquant français. « Ça, c’est mon Mbappé », a lâché le présentateur du Chringuito , proche d'un certain Florentino Pérez, président du Real Madrid. Le futur club de Kylian Mbappé.

Madrid attend Mbappé