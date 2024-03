PSG : Mbappé sur le départ, le vestiaire lui envoie un message

Alexis Brunet

Le PSG s'est imposé deux buts à un face à la Real Sociedad en huitième de finale retour de Ligue des champions. Le club de la capitale doit en grande partie sa qualification en quart de finale à Kylian Mbappé, qui a marqué trois buts dans la double confrontation face au club espagnol. Après la rencontre, Vitinha, et Warren Zaïre-Emery ont tenu à complimenter le champion du monde, qui devrait quitter Paris à l'issue de la saison.

Après deux échecs de suite en huitième de finale, le PSG va enfin revoir les quarts de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale est venu à bout de la Real Sociedad, en huitième de finale, avec une victoire à l'aller, et au retour.

Vitinha est impressionné par Mbappé

Une qualification qui porte la marque de Kylian Mbappé. Le Français a été double buteur à l’aller, et il a inscrit un pion au retour. Après la rencontre, son coéquipier au PSG, Vitinha a tenu à lui rendre hommage. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « On est tous très contents de lui. C’est un privilège de jouer avec lui. Il a été encore décisif. Et on veut qu’il soit toujours comme ça. Est-ce qu’il m’impressionne encore ? Oui, toujours. Il fait ça comme si c’était facile. Et on sait bien que c’est difficile sur le terrain. »

«C’est un joueur de classe mondiale»