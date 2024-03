Mission réussie pour le PSG, Mbappé les a tous «douchés»

Thomas Bourseau

Après deux échecs de suite avec Lionel Messi et Neymar au stade des 1/8èmes de finale, le PSG a validé mardi soir son ticket pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2021. L’objectif de Kylian Mbappé a été atteint, et avec la manière puisque l’attaquant star du Paris Saint-Germain avait envie de doucher les espoirs de l’opposition.

Kylian Mbappé était au cœur de l’actualité du PSG ces derniers jours. Et pour cause, sa sortie prématurée à la mi-temps d’AS Monaco - Paris Saint-Germain vendredi dernier (0-0) qui avait engendré une polémique au vu de sa décision de rejoindre les tribunes de Louis II au lieu du banc des remplaçants l’avait mis sous le feu des projecteurs. Se croyait-il au-dessus de l’institution du PSG, devait-il être sanctionné ?

En pleine polémique, Luis Enrique donne le brassard à Kylian Mbappé

Au final, Luis Enrique a pris la décision d’aligner sans grande surprise Kylian Mbappé dans sa composition de départ mardi soir à Saint-Sébastien pour le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face à la Real Sociedad (2-1) et ce, avec le brassard de capitaine au bras. Et la pression d’Anoeta, Mbappé n’a visiblement pas été submergée par cette dernière puisqu’il a inscrit un doublé.

«On voulait se qualifier mais on voulait aussi gagner»

Au micro de Canal+ après la rencontre, Kylian Mbappé s’est enflammé pour l’objectif accompli par le PSG de retrouver pour la première fois depuis 2021 les quarts de finale de la Ligue des champions. « On est très contents, c’était l’objectif. On voulait se qualifier mais on voulait aussi gagner, se rendre le match un peu plus tranquille. C’est ce qu’on a fait, on avait un plan de jeu qui était clair et on a su marquer rapidement ».

«Il fallait doucher tout de suite leurs espoirs»