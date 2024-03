Mbappé : Le pacte qui va sauver le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique prestation contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler en Espagne. Et pour cause, l'attaquant du PSG va probablement rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat, le capitaine de l'équipe de France a toutefois un pacte avec Nasser Al-Khelaïfi qui pourrait bien rapporter gros au PSG.

Présent en Espagne mardi soir, Kylian Mbappé a marqué son territoire avec sa signature au Real Madrid. L'attaquant du PSG a effectivement inscrit un doublé afin d'offrir la victoire à son club face à la Real Sociedad (2-1). Une prestation qui n'est évidemment pas passée inaperçue du côté espagnol où tous les faits et gestes du capitaine des Bleus sont épiés. D'ailleurs, Antonio Romero, journaliste de la Cadena SER , se confie sur l'avenir de Kylian Mbappé, confirmant le pacte signé avec Nasser Al-Khelaïfi.

«Le PSG doit avoir une sorte de pacte avec Mbappé»

« Je crois que la clé, c'est une question d'argent, c'est ce qui m'ennuie, mais quand on voit ce que fait cet animal, on ne s'ennuie plus. C'est un footballeur inarrêtable, un spectacle, et c'est ce que tout le monde aime le plus chez Mbappé, la façon dont il joue au football. Le PSG doit avoir une sorte de pacte avec Mbappé, signé quelque part pour qu'il parte à la fin de la saison, mais en laissant de l'argent au club », assure le journaliste espagnol au micro d' El Larguero , avant de poursuivre.

«Le Real Madrid aura une somme d'argent à partager entre le PSG et Mbappé»