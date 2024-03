L'OM a trouvé son nouvel entraîneur, c'est validé !

Hugo Chirossel

Après le départ de Gennaro Gattuso, c’est Jean-Louis Gasset qui est venu le remplacer sur le banc de l’OM, jusqu’à la fin de la saison. Un choix validé par Robert Pirès, qui estime que le message de l’Italien ne passait pas auprès de son groupe. L’ancien marseillais voit une attitude différente chez les joueurs et le technicien français n’y est pas étrangé.

L’effet Jean-Louis Gasset s’est rapidement fait sentir à Marseille. Le technicien français âgé de 70 ans a récupéré un OM en pleine crise de résultat sous les ordres de Gennaro Gattuso. Si cela demande bien évidemment confirmation, l’arrivée de l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a tout de même changé le visage de l’Olympique de Marseille, qui reste sur trois victoires consécutives sous ses ordres, face au Shakhtar Donetsk (3-1), Montpellier (4-1) et Clermont (1-5).

«Ça me dérange quand j’entends dire que c’est contre des petites équipes»

Des adversaires considérés comme abordables, une qualification qui ne plaît pas à Robert Pirès. « Moi ça me dérange quand j’entends dire que c’est contre des petites équipes, parce qu’aujourd’hui il n’y a plus de petite équipe. Je préfère gagner contre les “petites équipes”, parce qu’imagine, si tu ne gagnes pas contre elles, qu’est-ce qu’il se passe ? Tu vas te faire flinguer, allumer, insulter. Non, il faut gagner ces matchs-là. Marseille en avait besoin », a confié l’ancien joueur de l’OM dans un entretien accordé à La Provence .

«C’est une nouvelle ère, une nouvelle dynamique»