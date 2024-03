Miracle à l’OM, Longoria aurait pu tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques matches, Jean-Louis Gasset a réussi à inverser la tendance à l’OM. Nommé sur le banc marseillais afin de remplacer Gennaro Gattuso, l’ancien coach de l’ASSE a effectivement remporté ses trois premiers matches à Marseille. Et pourtant, Daniel Riolo révèle que Pablo Longoria n’était pas forcément favorable à la venue de Gasset.

Il y a deux semaines, l'OM décidait de nommer Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso, démis de ses fonctions après la défaite à Brest (0-1). Un choix vivement commenté en raison de l'âge de l'ancien adjoint de Laurent Blanc, mais également à cause de sa dernière expérience compliquée avec ma Côte d'Ivoire. Mais Gasset fait taire les critiques puisqu'il vient de permette à l'OM de remporter trois victoires de suite. Pour le moment, ce choix semble payant, mais d'après Daniel Riolo, le mérite n'en revient pas à Pablo Longoria.

«Ça ne lui ressemble pas du tout»

« Moi, je maintiens l’emprise One team football sur l’OM et la bande des Stéphanois. Que (Mehdi) Benatia ait eu l’idée parce que quelqu’un lui a transmis et qu’il a poussé cette bonne idée… Après, on ne me fera jamais croire que (Pablo) Longoria était pour. Ça ne lui ressemble pas du tout et je pense qu’il ne savait même pas qui c’était », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche en insistant sur le rôle de Medhi Benatia.

«Benatia, évidemment vu qu’il veut s’installer»