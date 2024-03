Neymar - Messi : Un énorme plan à 0€ est envisagé !

Axel Cornic

Partis tous les deux du Paris Saint-Germain lors de l’été 2023, Lionel Messi et Neymar ont pris des trajectoires différentes. Mais les deux stars pourraient très bien se recroiser dans un avenir proche, sachant d’ailleurs que le Brésilien ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa vie en Arabie Saoudite.

Le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule l’été dernier et cela s’est notamment traduit par le départ d’un grand nombre d’indésirables, dont deux stars planétaires. Lionel Messi a en effet décidé de quitter l’Europe pour rallier la MLS et l’Inter Miami, tandis que Neymar s’est envolé vers l’Arabie Saoudite.

Messi et Neymar, les retrouvailles ?

L’après-PSG semble se passer nettement mieux pour l’un que pour l’autre. Neymar a en effet connu une grave blessure avec son club d’Al Hilal, tandis que Messi semble véritablement s’éclater de l’autre côté de l’Atlantique. Deux trajectoires qui pourraient toutefois se rejoindre très bientôt...

Pas avant 2025