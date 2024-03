Luis Enrique : Un danger insoupçonné au PSG ?

Thomas Bourseau

D’accord avec le PSG pour en devenir l’entraîneur depuis l’été dernier, Luis Enrique est déjà annoncé sur le départ comme éventuel successeur de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone. D’ailleurs, en Espagne, on penserait que ce serait tout sauf une folie.

A peine arrivé, déjà reparti ? Nommé entraîneur du PSG en juillet dernier et ayant signé un contrat le liant au club jusqu’en 2025, Luis Enrique fait des envieux en Espagne au FC Barcelone comme la Cadena SER l’a révélé lundi. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe a confirmé la tendance.

Le Barça chasse Enrique, un retour possible ?

Deco, en sa qualité de directeur sportif du FC Barcelone, aimerait faire de lui le successeur de Xavi Hernandez qui a annoncé son départ en fin de saison. Le Barça va se retrouver sans entraîneur et en Espagne, un retour d’Enrique n’est pas utopique après son passage entre 2014 et 2017 d’après le directeur de Marca : Juan Ignacio Gallardo. « On suit aussi de près sa carrière car elle a déjà connu de nombreux virages et ce ne serait pas étrange qu’un jour il revienne entraîner en Espagne ».

Le PSG tranquille avec Enrique ?