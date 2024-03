Il annonce une surprise pour le nouvel entraîneur de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l’OM il y a quelques jours pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset ne devrait pas s’éterniser à Marseille. Et pour cause, sa mission s’arrêtera à l’issue de la saison et Pablo Longoria se mettra en quête d’un nouveau coach. Néanmoins, Souleymane Diawara espère bien que Jean-Louis Gasset poursuivra sur sa lancée en prolongeant à l’OM.

Alors que la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM pour remplacer Gennaro Gattuso avait pu surprendre, l'ancien entraîneur de l'ASSE fait taire les sceptiques puisque les Marseillais restent sur trois victoires probantes. Néanmoins, Gasset ne devrait être que de passage à Marseille puisque sa mission s'achève à l'issue de la saison. Mais pour Souleymane Diawara, qui l'a côtoyé à Bordeaux lorsqu'il était adjoint de Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset aurait tort de ne pas envisager une prolongation à l'OM.

« Un mot à adresser à Gasset ? Qu’il continue de nous régaler, de prendre du plaisir et qu’il prolonge s’il mène à bien sa mission ! On verra, mais je pense que c’est faisable là aussi. Pourquoi aller chercher un autre entraîneur si ça marche avec Jean-Louis ? Je ne suis pas président, mais la question peut se poser si la fin de saison est bonne », assure l’ancien défenseur de l’OM dans des propos accordés à La Provence , avant de poursuivre.

