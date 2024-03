Mercato - Real Madrid : Accord trouvé, une star va débarquer avec Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait acter l'arrivée d'un autre joueur lors du prochain mercato estival. Désireux de rejoindre la capitale espagnole la saison prochaine, Alphonso Davies aurait déjà donné son accord. Désormais, la direction merengue va devoir s'entendre avec le Bayern Munich, réticent à le laisser partir à la fin de la saison.

Kylian Mbappé aurait signé au Real Madrid. La bombe a été lâchée par Ramon Alvarez de Mon ce mardi. « Il a déjà signé à Madrid, c'est complètement fait, le contrat entre les deux est signé » a-t-il confié. Le joueur du PSG ne devrait pas être la seule recrue estival du côté de Madrid puisque la piste Alphonso Davies (Bayern Munich) serait à un stade très avancé.

« L'accord a été conclu depuis un certain temps »

« Sa signature est dans une phase différente. L'accord avec le joueur est relativement simple et a été conclu depuis un certain temps, mais les négociations avec le Bayern sont toujours en cours. Madrid ne voudra pas payer une somme énorme étant donné qu'il ne lui reste qu'un an de contrat et que Davies ne veut pas le renouveler » a confié le journaliste de Radio Marca au cours d'un entretien accordé à Bernabeu Digital.

Le Bayern Munich doit donner le feu vert