Mercato : Riolo conseille un crack au PSG, c’est la folie à l’étranger !

Axel Cornic

Véritable révélation de la première partie de saison en Seie A, Joshua Zirkzee est en train de se faire un nom sur la scène européenne et certains observateurs le verraient bien rejoindre un top-club cet été. C’est le cas de Daniel Riolo qui l’a conseillé au Paris Saint-Germain pour oublier Kylian Mbappé, mais depuis ce dossier semble s’être emballé.

Le mercato estival 2024 s’annonce bouillant pour le PSG, qui pourrait bien avoir la lourde tâche de trouver le successeur de Kylian Mbappé. Ce dernier est en effet en fin de contrat et il aurait d’ores et déjà annoncé à ses dirigeants comme à ses coéquipiers qu’il souhaitait changer de club.

PSG : C’est terminé, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/VGeThEdtWE pic.twitter.com/BW06zx03Dd — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui »

Le débat est vaste concernant le possible successeur de Mbappé au PSG. Il faudra notamment voir ce que voudra faire Luis Campos et sur quel profil il décidera de miser, avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui n’ont pas forcément séduit jusque-là dans l’axe de l’attaque. Ainsi, Daniel Riolo a glissé le nom de l’une des nouvelles stars de la Serie A. « Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui. C’est un très bon joueur » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport concernant Joshua Zirkzee, attaquant de Thiago Motta à Bologna.

Zirkzee affole l’Europe