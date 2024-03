Départ de Mbappé : Une occasion en or pour le PSG ?

Axel Cornic

Tous les débats tournent actuellement autour de l’avenir de Kylian Mbappé et de son possible départ à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Mais au sein du Paris Saint-Germain on pense surtout à sa succession, avec un mercato estival qui s’annonce une nouvelle fois bouillant !

Après sept saisons, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG et ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière à l’étranger. Le grand favori pour l’accueillir n’est autre que le Real Madrid, qui va enfin pouvoir mettre un terme à l’un des feuilletons les plus longs de ces dernières années.

PSG : Le Qatar impose deux transferts à Luis Enrique, ça tourne mal https://t.co/r8ejPKzzTv pic.twitter.com/5Z4ahGkQCz — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le PSG cherche sa nouvelle star

Mais sur qui misera le PSG pour oublier Mbappé ? Si les Parisiens ont expliqué l’été dernier vouloir en finir avec les transferts bling-bling, il faudra absolument un très gros coup en attaque cet été. Les candidats sont connus, avec notamment Victor Osimhen ou encore Lautaro Martinez, deux des meilleurs buteurs européens.

Kvaratskhelia, 12 fois moins cher que Mbappé