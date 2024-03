Départ de Mbappé : Le PSG a trouvé la perle rare ?

Thomas Bourseau

En marge de la fin de saison et du coup d’envoi du mercato estival, le PSG scruterait le marché afin de dénicher un successeur à Kylian Mbappé. D’après la presse anglaise, le Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter par Victor Osimhen qui serait même le facteur X. Explications.

Kylian Mbappé s’en va et derrière lui, laissera un héritage conséquent au PSG et notamment le titre de meilleur buteur de l’histoire du club. Annoncé proche du Real Madrid, Mbappé va manquer au Paris Saint-Germain qui songerait à faire une entorse à son nouveau règlement pour lui suppléer.

Avec Osimhen, le PSG va aller à l’encontre de ses règles

Depuis l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 au Parisien concernant la fin de l’ère des paillettes et du bling-bling à Paris, un exil de stars a eu lieu avec les départs de Neymar ou encore de Lionel Messi l’année dernière. Focalisant son recrutement sur de jeunes talents à polir, le PSG serait susceptible de faire une exception cet été pour Victor Osimhen.

Le PSG prêt à casser sa tirelire ?