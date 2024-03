Mercato : Il refuse «monts et merveilles» pour le PSG

Thibault Morlain

Ce n'est désormais plus un secret, le centre de formation du PSG est l'un des terrains de chasse des plus grands clubs européens, à l'affût pour récupérer les cracks parisiens. Le club de la capitale en fait alors les frais, voyant certains de ses talents décider de partir ailleurs. D'autres en revanche décident de rester au PSG, refusant par la même occasion des offres parfois folles.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG subit l'exode des talents de son centre de formation. Si le club de la capitale regorge de nombreux cracks dans ses équipes de jeune, il est difficile pour eux d'exploser en équipe première. Par conséquent, il ont été nombreux à avoir choisi de quitter le PSG pour tenter leur chance ailleurs. Cependant, certains veulent réussir à Paris. C'est le choix qu'Azzeddine Toufiqui a fait en 2017. Alors courtisé par de nombreux grands clubs européens, celui qui fréquentait alors le centre de formation du PSG décide de reste là où il est.



« Des tas de sollicitations sont parvenues jusqu'à mon entourage »

Dans des propos accordés aux médias du PSG, Azzeddine Toufiqui est revenu sur sa décision de refuser de grosses offres à l'étranger pour rester à Paris. Il a alors expliqué : « Ce que j'ai vécu, tous les Titis de ma génération ont été amenés à le vivre. Les promotions actuelles y seront confrontées aussi, et celles d'après également. A partir du moment où l'on défend les couleurs du meilleur club français, on est observé lors de tous les matches que l'on dispute. Des armées de recruteurs et d'agents sportifs venaient voir nos rencontres. Des tas de sollicitations sont parvenues jusqu'à mon entourage car j'étais en fin de contrat avec Paris. On m'a promis monts et merveilles. Mais au dernier moment, j'ai réalisé que j'étais dans la meilleure structure qui puisse exister pour mon épanouissement ».

« A quoi bon partir à l'étranger sans réelle garantie ? »