Mbappé - Qatar : La guerre est annoncée au PSG

La nouvelle a été plus ou moins confirmée. A l'issue de son contrat, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG. Le joueur de 25 ans aurait refusé d'étirer son bail, malgré les nombreuses propositions de son président. Nasser Al-Khelaïfi aurait vécu cette décision comme une trahison, lui qui entretient une relation glaciale avec l'entourage du Français.

Kylian Mbappé a enfin tranché. Longtemps partagé entre le PSG et le Real Madrid, le joueur de 25 ans a finalement écouté son cœur et pris la décision de rejoindre le club espagnol à l'issue de son contrat avec le club parisien, en juin prochain. Ces derniers jours, Mbappé aurait confirmé ses envies de départ à son président, mais aussi à ses coéquipiers. La réaction de Nasser Al-Khelaïfi a été dévoilée par le quotidien L'Equipe ce lundi. Et il ne semble pas vouloir accepter cette décision.

« On ne dit pas non à Nasser Al-Khelaïfi ou au Qatar »

Le président du PSG n'aurait pas apprécié le choix de Mbappé. En interne, il n'hésite pas à évoquer le mot « trahison » pour évoquer le départ du joueur. « On ne dit pas non à Nasser Al-Khelaïfi ou au Qatar. D’ordinaire, quand ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent. Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison » peut-on lire dans les colonnes de L'Equipe. Pas de quoi arranger les relations déjà glaciales entre Al-Khelaïfi et le clan Mbappé.

« Les deux parties se détestent »