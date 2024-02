PSG - Mbappé : La trahison qui a rendu fou le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé avait décidé de ne pas activer l'option dans son contrat pour prolonger et l'avait signifié à sa direction par le billet d'une lettre. Une lettre qui n'a visiblement pas plu au PSG comme le raconte Dominique Séverac qui révèle que Nasser Al-Khelaïfi s'est mis dans une colère noire.

En juin 2023, une nouvelle bombe explose dans le feuilleton Mbappé. En effet, l'attaquant français a envoyé une lettre à la direction du PSG afin d'officialiser le fait qu'il n'activerait pas l'option dans son contrat qui lui permettait de prolonger d'une saison, soit jusqu'en 2025. Une annonce qui n'a pas du tout plu à Nasser Al-Khelaïfi comme le raconte Dominique Séverac journaliste du Parisien .

«La colère de Nasser Al-Khelaïfi est totale»

« On se sent trahi à La Factory. On dit "on lui a tout donné, il a un salaire mirobolant, il a toute les clés du club et l'équipe tourne autour de lui...". Les rapports s'enveniment énormément. La colère de Nasser Al-Khelaïfi est totale. Là on rentre dans des mois de conflits », assure-t-il au micro du podcast du Parisien , Code Source .

Mbappé réintégré finalement en août

La suite, tout le monde la connaît désormais. Ecarté du groupe du PSG après son annonce, Kylian Mbappé sera réintégré dans le courant du mois d'août après avoir passé un accord qui protège le club de la capitale en cas de départ libre. Ce qui sera le cas à la fin de la saison.