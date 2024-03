Neymar - Mbappé : Le PSG s’est fait avoir ?

Thomas Bourseau

Ce n’est plus qu’une question d’annonce publique désormais, mais Kylian Mbappé quittera le PSG deux années après avoir prolongé son contrat à Paris. Un bail alléchant financièrement parlant et sportivement parlant sur le plan individuel puisque les dirigeants lui auraient passé tous les caprices possibles dont les nominations au sein de l’organigramme. De quoi pousser le PSG à se sentir trahi par le meilleur buteur de son histoire.

C’est officieux, mais pas encore officiel. Cependant, ce serait tout comme. A la mi-février comme L’Équipe l’a révélé, Kylian Mbappé se serait entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi afin de lui faire part de sa décision de ne pas prolonger son contrat et de partir libre en fin de saison, sept ans après son arrivée de l’AS Monaco. Un connaisseur de l’émirat du Qatar a affirmé au quotidien sportif que le PSG prenait cette décision comme « une trahison » d’autant plus que le club s’était plié aux quatre volontés de Kylian Mbappé et de son entourage.

Un PSG redessiné pour combler Mbappé

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe explique que Nasser Al-Khelaïfi aurait beaucoup de mal à digérer la tournure des évènements dans le feuilleton Kylian Mbappé. D’autant plus que le président du PSG avait pris le soin de répondre à chacune des demandes du joueur et de sa famille au printemps 2022 au moment de boucler sa prolongation de contrat. A commencer par la nomination de Luis Campos, proche du clan Mbappé, au poste de conseiller football bien que le patron du PSG avait à l’époque une relation « fraîche » avec le dirigeant portugais. Mais ce n’est pas tout. L’adjoint de Campos en la personne d’Olivier Gagne a donc également incorporé l’organigramme parisien, ainsi que Julien Maynard qui est devenu le responsable communication de l’équipe professionnelle du PSG.

Une croix sur Neymar, Verratti et consort pour rien ?