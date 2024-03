PSG, OM... Que doit faire Zidane pour son grand retour ?

Pierrick Levallet

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane pourrait bientôt reprendre du service. Le retour de l'entraîneur de 51 ans se rapproche, et il aurait plusieurs options sur le mercato. Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs années, il pourrait se laisser tenter par une aventure à l'OM en cas d'arrivée de l'Arabie Saoudite. Il pourrait également revenir au Real Madrid ou à la Juventus, ou opter pour un nouveau défi en Europe.

Après avoir porté le Real Madrid vers les sommets du football, Zinédine Zidane voulait prendre la place de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Finalement, le sélectionneur des Bleus a été prolongé jusqu'en juillet 2026, brisant ainsi les rêves de l'ancien numéro 10 tricolore. Zinédine Zidane va alors devoir reprendre du service ailleurs, à moins qu'il ne se décide à attendre l'équipe de France. Il aurait d'ailleurs quelques options sur le mercato.

Un retour en Ligue 1 pour Zinédine Zidane ?

Par exemple, Zinédine Zidane pourrait enfin se laisser tenter par une aventure au PSG. L'entraîneur de 51 ans est annoncé dans le viseur du Qatar depuis plusieurs années maintenant. Il était d'ailleurs évoqué pour succéder à Mauricio Pochettino avant que Christophe Galtier ne débarque, puis l'été dernier avant que le PSG ne se tourne vers Luis Enrique. Le PSG pourrait donc revenir à la charge. Mais Zinédine Zidane pourrait se laisser convaincre par un autre projet en Ligue 1. L'Arabie Saoudite pousse depuis plusieurs mois maintenant pour racheter l'OM. Selon certaines rumeurs, la légende française se serait mise d'accord avec les potentiels futurs dirigeants marseillais pour venir sur le banc olympien si jamais ils parvenaient à trouver un accord avec Frank McCourt.

Manchester United, Juventus... Une nouvelle expérience à l'étranger ?