Zidane à l'OM ? Il l'annonce en direct

En mai, cela fera maintenant 3 ans que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Parti du Real Madrid, le Français semble cependant proche d'un retour aujourd'hui. Mais reste encore à identifier le club où il pourrait rebondir. Alors qu'on parle de Zizou à Manchester United ou au Bayern Munich, son nom résonne aussi à l'OM. Zidane en fait rêver plus d'un à Marseille et ce scénario prend de plus en plus d'ampleur...

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid, Thomas Gravesen a remis une pièce dans la machine à propos d'une arrivée à l'OM. En effet, pour Discovery , il a lâché une annonce qui fait du bruit, assurant : « J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans, et il m'a dit qu'il n'y avait que deux postes et demi qu'il voulait prendre. C'est Marseille, Madrid et l'équipe de France. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il me l'a dit. Je lui ai aussi demandé s'il était prêt à reprendre un poste d'entraîneur. Et là, il m'a dit qu'il n'y avait que ces trois-là ». Une annonce qui intervient notamment quelques mois après une information qui assurait que Zidane avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour entraîner l'OM en cas de rachat du club.



Vente OM : Voilà la réponse de Zidane à l’Arabie Saoudite https://t.co/W8NtO6YDJT pic.twitter.com/3LfsVmOwpO — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

« Ça pourrait passer »

Zinedine Zidane sera-t-il le prochain entraîneur de l'OM ? A l'occasion d'un live sur Twitch , Thibaud Vézirian a répondu à la question et après avoir été sceptique à propos de l'avenir de Zizou, il y croit désormais : « Est-ce que Zidane peut venir à l'OM ? Moi mes premières sensations, idées, infos, c'était que c'était un peu dangeureux pour lui de venir à l'OM, pour son image, pour les résultats, pour la famille... Mais Zidane est tellement respecté à Marseille, il y a certainement un pas touche sur Zidane qui est incroyable qui ferait que ça pourrait passer. Certains arrivent à me convaincre. Zidane envoyé au Bayern ou à Manchester United ? J'ai balayé ça d'un revers de main ».

