Mercato - OM : Le vestiaire balance sur la signature de Gasset

Thibault Morlain

Cela fait maintenant quelques jours que l'OM a un nouvel entraîneur. En effet, suite à la décision de la direction olympienne de se séparer de Gennaro Gattuso, le choix a été fait de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Débarqué à l'OM pour jouer les pompiers de service, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a donc repris en main le groupe olympien et pour le moment, tout semble aller pour le mieux avec Gasset.

Parti de la sélection de Côte d'Ivoire en pleine CAN, Jean-Louis Gasset n'aura pas mis longtemps avant de trouver un nouveau défi. Et le voilà aujourd'hui du côté de l'OM. En effet, Gennaro Gattuso remercié, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont fait appel à Gasset pour une mission jusqu'à la fin de la saison. Accompagné de Ghislain Printant comme adjoint, l'entraîneur de 70 ans va tenter d'emmener l'OM le plus haut possible. Et ça a très bien commencé avec deux victoires en deux matchs jusqu'à présent.



« Ça se passe bien »

Dans un entretien accordé à La Provence , Quentin Merlin en a d'ailleurs dit plus sur les premiers pas avec Jean-Louis Gasset comme nouvel entraîneur de l'OM. Le joueur olympien a alors lâché : « Comment avons-nous vécu la nomination de Gasset ? Ça se passe bien. La concurrence est remise à plat quand il y a un nouveau coach, les entraînements sont plus intenses et meilleurs. Le coach Gasset apporte beaucoup de sérénité, il échange beaucoup avec les cadres de l'équipe. La méthode de travail est différente, mais on est resté nous-mêmes ».

« On n'était pas content de voir le coach Gattuso »