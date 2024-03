Mercato : L'Espagne annonce la signature de Mbappé avec le PSG

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on a visiblement acté le départ de Kylian Mbappé. Le Français a choisi de partir en fin de saison et il n'est désormais plus question de le prolonger. En revanche, le cas de son petit frère, Ethan Mbappé, fait l'objet de certaines rumeurs. En effet, Kylian Mbappé aimerait l'amener avec lui dans ses valises au Real Madrid, mais cela serait sans compter sur le PSG, qui tient fort à Ethan Mbappé. Au point de le prolonger prochainement ?

Et si Kylian Mbappé ne débarquait pas seul au Real Madrid ? Récemment, il était expliqué en Espagne que le clan Mbappé avait réclamé aux Merengue le transfert d'Ethan Mbappé également. « Le contrat de Mbappé est signé depuis deux semaines, mais sa famille a fait une proposition il y a quelques jours. Ça ne remet pas en cause sa signature. C'est un souhait ou un caprice. La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan », confiait ainsi Eduardo Inda.



Mercato : Le PSG se fait recaler par une star ? https://t.co/KGaLcr8VQC pic.twitter.com/BzlYHISapR — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

« Le PSG négocie un nouveau contrat pour le jeune frère de Kylian »

A 17 ans, Ethan Mbappé a fait ses premiers pas au PSG cette saison. Mais visiblement, son avenir pourrait bien s'écrire à Paris et non du côté du Real Madrid. En effet, pour Footmercato , Andres Onrubia, journaliste pour AS , a évoqué une possible prolongation pour Ethan Mbappé au PSG : « Je pense qu’Ethan Mbappé ne va pas aller au Real Madrid. A ma connaissance, le PSG négocie un nouveau contrat pour le jeune frère de Kylian, et il souhaite rester à Paris. En principe, le transfert de Kylian n’est pas lié à celui d’Ethan ».

« Je sais qu’il veut réussir au PSG, mais... »