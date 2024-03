Zidane : Le PSG a enfin sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Constamment annoncé dans le viseur du PSG lorsque le club de la capitale opéré à un changement d’entraîneur, Zinedine Zidane est un profil très apprécié par les propriétaires qataris. Toutefois, l’un de ses anciens coéquipiers du Real Madrid rapporte une grosse confidence de Zidane, qui semble totalement exclure une expérience au sein du PSG.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane reprendra-t-il prochainement une équipe en main ? Le PSG semble avoir tenté sa chance à plusieurs reprises avec l’entraîneur français, notamment au moment des limogeages de Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. En vain, puisque Zidane n’a pas donné suite aux sollicitations au PSG, et on sait enfin pourquoi…

Zidane ne veut que l’OM, le Real… ou l’équipe de France !

Interrogé par Discovery Danemark , Thomas Gravesen a rapporté une grosse confidence que lui avait faite Zinedine Zidane sur son avenir, et le PSG n’apparaît pas dans ses plans : « J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans et il m'a dit qu'il n'y avait que trois rôles qu'il aimerait accepter: ce sont Marseille, Madrid et l'équipe de France », indique l’ancien milieu de terrain danois, qui a côtoyé Zidane au Real Madrid lors de la saison 2005-2006.

« Il m’a dit exactement ça »