Mercato - PSG : Mbappé reçoit déjà un avertissement à Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien entraîneur emblématique du Real Madrid, Vicente Del Bosque garde un œil très attentif sur l’évolution du club merengue. Et alors que Kylian Mbappé s’apprête à débarquer libre la saison prochaine à l’issue de son contrat avec le PSG, le technicien espagnol fait passer un message clair au capitaine des Bleus.

Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire touche à sa fin ! L’attaquant de 25 ans a annoncé aux dirigeants parisiens ainsi qu’à ses coéquipiers qu’il ne prolongerait pas son contrat et partirait donc libre à l’issue de la saison, avec un départ annoncé en direction du Real Madrid. L’écurie espagnole, qui courtise Mbappé depuis de nombreuses années, touche enfin au but, mais l’attaquant du PSG va devoir se mettre au diapason en débarquant à la Casa Blanca.

PSG - Real Madrid : Pactole à 700M€, le verdict tombe pour Mbappé https://t.co/tFXwtdzfRI pic.twitter.com/H0RnKFlD4y — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Del Bosque avertit Mbappé

Interrogé par Flashcore , Vicente Del Bosque fait passer un message très clair à Mbappé : « C'est un grand joueur. Mais il arrive dans une équipe, le Real Madrid actuel, qui joue très bien. Il va sûrement améliorer ce qui est en place, mais attention… Le Real Madrid a un très bon effectif. Il ne faut pas sous-estimer ceux qui sont là. Il arrivera dans une équipe bien établie, prête à l'emploi et, oui, il est certain qu'il apportera sa petite touche en plus », lâche l’ancien entraîneur emblématique du Real Madrid.

« Un groupe sain »