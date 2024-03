Gattuso viré, le vestiaire de l'OM fait son mea culpa

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l'OM en septembre dernier pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso ne sera finalement resté que quelques mois sur le banc olympien. L'aventure s'est donc terminée en ce mois de février pour l'Italien. Payant les mauvais résultats de l'OM, Gattuso a été viré et au sein du vestiaire olympien, on s'en veut.

Cette saison, ça bouge énormément sur le banc de l'OM, qui a connu pas mois de 4 entraîneurs. Après Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, c'est désormais Jean-Louis Gasset qui est aux commandes. L'Italien n'aura donc pas fait long feu à l'OM. Resté seulement quelques mois à Marseille, Gattuso aura donc fait les frais des mauvais résultats de son équipe depuis le début de l'année 2024.

Le «chouchou» du FC Nantes justifie son transfert à l'OM https://t.co/fLxwoAnURv pic.twitter.com/pXlnefx505 — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

« C'est de notre faute »

S'exprimant ce vendredi pour La Provence , Quentin Merlin est revenu sur le départ de Gennaro Gattuso. Et il a notamment expliqué que les joueurs de l'OM se sentaient responsables : « En deux mois, j'ai déjà vécu un changement d'entraîneur ? Je ne l'ai pas mal vécu car j'ai connu ça beaucoup de fois à Nantes avec cinq entraîneurs différents : Domenech, Collot, Kombouaré, Aristouy et Gourvennec. Je savais comment il fallait se comporter, qu'il fallait rester soudé avec l'équipe. Evidemment, on n'était pas content de voir le coach Gattuso partir car c'est de notre faute. Mais il faut vite se remettre au travail, penser à la saison à finir. On a beaucoup parlé entre nous et on s'est vite adapté ».

« Ça se passe bien » avec Gasset