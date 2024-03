C'est le choc après son transfert à l'OM

Thibault Morlain

A l'instar de Faris Moumbagna et Ulisses Garcia, Quentin Merlin a rejoint l'OM lors du dernier mercato estival. Le latéral gauche a quitté le FC Nantes pour poser ses valises sur la Canebière. Un nouveau défi pour le désormais joueur de Jean-Louis Gasset qui a été choqué à son arrivée à l'OM. Ça a notamment été le cas en ce qui concerne l'ambiance au Vélodrome.

« J'avais besoin d'un autre challenge. L'OM est arrivé à ce moment. Ça m'a plu, c'est un club très spécial ». Ce vendredi, pour La Provence , Quentin Merlin a justifié son transfert à l'OM. Après le FC Nantes, il a donc décidé de poser ses valises du côté de Marseille. Un nouveau challenge pour Merlin, qui n'a pas manqué d'être choqué à son arrivée...

« C'est abusé »

Désormais, Quentin Merlin pénètre au Vélodrome en tant que joueur de l'OM. Et ça n'a rien à voir quand il compare quand il était venu avec le FC Nantes. Pour le quotidien régional, il a ainsi raconté : « Choqué par la ferveur du Vélodrome ? Ça n'a rien à voir (avec la Beaujoire). C'est le double de places, le stade est immense. Quand il y a le "Aux armes", ça résonne, c'est abusé. Je l'avais entendu quand j'étais venu avec Nantes, mais je n'avais pas fait attention ».

« C'est un truc de ouf »