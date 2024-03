Transferts - Real Madrid : Mbappé aidé par une ancienne star du PSG ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, les supporters parisiens ne devraient plus avoir la chance de pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Le Français va quitter le PSG à l'issue de son contrat, et prendre la direction du Real Madrid. Même si rien n'est officiel, l'attaquant commence déjà à penser à sa nouvelle vie. Et justement, Sergio Ramos pourrait aider le champion du monde 2018 à trouver un logement en Espagne.

Mardi 5 mars, le PSG va disputer son huitième de finale retour de Ligue des champions, face à la Real Sociedad. Le club de la capitale pourra compter sur un Kylian Mbappé très motivé. Le Français adore cette compétition, et de plus, cela sera sans doute sa dernière occasion pour gagner la coupe aux grandes oreilles avec Paris. En effet, le champion du monde 2018 ne devrait pas prolonger chez le champion de France, et il se dirige vers une arrivée libre au Real Madrid.

Le Real Madrid va enfin arriver à ses fins

L'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé ne date pas d'hier. Dès 2017, la Casa Blanca était là, mais c'était alors le PSG qui avait raflé la mise. Depuis cette date, les dirigeants madrilènes n'ont pas cessé d'essayer d'attirer le Français. Finalement cela devrait donc intervenir à l'été 2024, et gratuitement, car le champion du monde sera alors en fin de contrat. Le Real Madrid devrait toutefois verser une grosse prime à la signature à l'attaquant parisien.

Sergio Ramos pourrait aider Kylian Mbappé