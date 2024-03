Mercato : Mbappé sera avec une autre star au Real Madrid !

Alexis Brunet

Même si rien n'est encore officiel, Kylian Mbappé devrait prendre la direction du Real Madrid, une fois son contrat achevé avec le PSG. La Casa Blanca va donc pouvoir aligner une star de plus, et elle aurait déjà un plan pour le Français. Le club espagnol pourrait évoluer en 4-4-2 la saison prochaine, avec une attaque composée de Kylian Mbappé, et de Vinícius Júnior.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé s'apprête à connaître une nouvelle étape dans sa carrière. Le Français va vraisemblablement découvrir un nouveau championnat, la Liga, et un nouveau club, le Real Madrid. Un très gros changement donc pour l'attaquant parisien.

Vinícius Júnior et Mbappé alignés ensemble en attaque ?

D'après les informations de L’Équipe , et bien que rien ne soit encore officiel, le Real Madrid aurait déjà réfléchi à la façon d'utiliser au mieux le Français. Ainsi, le club madrilène pourrait évoluer en 4-4-2 la saison prochaine, avec une attaque composée de Vinícius Júnior, et de Kylian Mbappé. Un duo qui pourrait donner le tournis à n'importe quelle défense de Liga.

Mercato : Le clan Mbappé veut une star du PSG ! https://t.co/lFCgm5Mgmk pic.twitter.com/0Qe2HBUaXY — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Pas d'annonce officielle avant la fin de la saison

Même si le départ de Kylian Mbappé du PSG ne fait presque plus de doute, il faudra attendre pour avoir la confirmation. En effet, il est très peu probable que les différentes parties communiquent avant la fin de la saison, afin de ne pas gêner les clubs, ainsi que l'attaquant dans leurs objectifs respectifs.