Mbappé : Le grand projet du Real Madrid menacé ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé serait sur le point de signer au Real Madrid. Le premier coup du président Florentino Pérez qui cultiverait le désir de réaliser à terme une masterclass avec Erling Braut Haaland également. Mais Manchester City aurait plus d’un tour dans son sac.

Kylian Mbappé au Real Madrid ? C’est fait à 99 %. C’est en effet l’information que Javier Tebas a dernièrement fait passer en interview pour L’Equipe en sa qualité de président de la Liga. « Sachant qu'il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c'est d'ores et déjà signé ».

Après Mbappé, place à Haaland ?

Et ce n’est pas Emmanuel Macron qui soutiendra le contraire. Dans la journée de jeudi, le président de la République est revenu sur le feuilleton Kylian Mbappé, près de deux jours après le dîner qui a eu lieu à l’Élysée avec Mbappé, le président du PSG et l’Emir du Qatar. « Ça fait sept saisons quand même au PSG. Je pense que toutes les Françaises et les Français admirent ce très grand joueur d’avenir. Ce que je pense de son départ du PSG ? (Rires) Bien tenté, merci ». La presse espagnole n’a pas manqué de faire savoir ces derniers temps qu’en plus de Kylian Mbappé, le plan du Real Madrid serait à terme d’également mettre la main sur Erling Braut Haaland, sous contrat à Manchester City jusqu’en juin 2027.

City a la recette pour bloquer Haaland