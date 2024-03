Mercato : Le PSG a trouvé la solution sans Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG doit d’ores et déjà se pencher sur la succession de Kylian Mbappé, qui s’en ira libre à l’issue de la saison. Il faudra ainsi trouver la bonne formule afin de disposer d’une attaque redoutable et compétitive sans le capitaine de l’équipe de France, et Jérôme Rothen dévoile la stratégie du PSG pour atteindre cet objectif.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! L’attaquant de 25 ans a déjà annoncé à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat et s’en irait donc libre à l’issue de la saison, pour prendre très certainement la direction du Real Madrid. Et une question revient désormais en boucle : comment le PSG va-t-il gérer ce départ de Mbappé ?

« Ils ne se rendent pas compte… »

Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen a lancé un avertissement très clair à la direction parisienne : « Je pense qu’en interne, ils ne se rendent pas compte de ce départ de Kylian Mbappé. Ils essayent de minimiser la perte », estime l’ancien ailier gauche du PSG.

« Ils veulent plusieurs joueurs offensifs »